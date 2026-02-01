Loisirs créatifs Salle Henri Dunant Dinard

Loisirs créatifs

Salle Henri Dunant 2 Rue Henri Dunant Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Animation organisée par le CCAS.

Venez partager votre imagination, votre créativité avec de la récupération et un peu de matériel.

Réservation obligatoire auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou bien sur place à l’accueil du CCAS de Dinard rue des Minées. .

Salle Henri Dunant 2 Rue Henri Dunant Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

