Loisirs créatifs et artistiques d’automne et d’Halloween Rue de Poulpeye Loctudy

Loisirs créatifs et artistiques d’automne et d’Halloween Rue de Poulpeye Loctudy lundi 27 octobre 2025.

Loisirs créatifs et artistiques d’automne et d’Halloween

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 14:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Cet automne, viens plonger dans un univers plein de couleurs, de fantaisie… et de frissons !

Au programme peinture, aquarelle, dessin, collages et bricolages ensorcelés pour préparer Halloween.

Un stage jeunesse où l’on s’amuse, on invente, on crée, et on repart avec ses propres œuvres… parfois drôles, parfois effrayantes !

Pour les enfants et ados curieux et créatifs

Tout le matériel est fourni. .

Rue de Poulpeye Maison des associations Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 87 04 00 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loisirs créatifs et artistiques d’automne et d’Halloween Loctudy a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Destination Pays Bigouden