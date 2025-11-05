Loisirs créatifs et jeux pour tous avec L’INTER’VAL Salle Michel Ballion Le Barp

Loisirs créatifs et jeux pour tous avec L’INTER’VAL

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde

Créons & jouons ensemble ! avec le centre socioculturel L’INTER’VAL

Rendez-vous à la Salle Michel-Ballion, 23 rue du Castor, Le Barp

10h–12h — ateliers créatifs + jeux de société

Inscription auprès du centre socio-culturel linterval@valdeleyre.fr 06 22 92 79 93 .

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

