Loisirs créatifs et jeux pour tous avec L’INTER’VAL Salle Michel Ballion Le Barp
Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Créons & jouons ensemble ! avec le centre socioculturel L’INTER’VAL
Rendez-vous à la Salle Michel-Ballion, 23 rue du Castor, Le Barp
10h–12h — ateliers créatifs + jeux de société
Inscription auprès du centre socio-culturel linterval@valdeleyre.fr 06 22 92 79 93 .
Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
