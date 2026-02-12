Loisirs Créatifs Route du Port d’Orion Meilhan
Loisirs Créatifs Route du Port d’Orion Meilhan mercredi 18 février 2026.
Loisirs Créatifs
Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
A partir de 4 ans (et accompagnés d’un adulte) nous vous accueillons pour des réalisations hivernales !
Pour finir l’après-midi, lectures offertes en compagnie des ours polaires et chocolat chaud !
Sur inscription.
A partir de 4 ans (et accompagnés d’un adulte) nous vous accueillons pour des réalisations hivernales !
Pour finir l’après-midi, lectures offertes en compagnie des ours polaires et chocolat chaud !
Sur inscription. .
Route du Port d’Orion Bibliothèque Municipale Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loisirs Créatifs
Children aged 4 and over (and accompanied by an adult) are welcome to join us for some winter fun!
To round off the afternoon, we offer readings in the company of polar bears and hot chocolate!
Registration required.
L’événement Loisirs Créatifs Meilhan a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Tartas