Loisirs & créatifs Mimizan

Loisirs & créatifs

9 r. d’Escource Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Fabrication de bracelets en perle ou en macramé

et porte clés

Pour s’inscrire ou renseignements tél: Francine

06 68 21 27 43 .

9 r. d’Escource Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 99 47 53 joellehamon99@gmail.com

English : Loisirs & créatifs

