Loisirs & créatifs Mimizan

Loisirs & créatifs
9 r. d’Escource Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Fabrication de bracelets en perle ou en macramé
et porte clés
Pour s’inscrire ou renseignements tél: Francine
06 68 21 27 43 .
9 r. d’Escource Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 99 47 53 joellehamon99@gmail.com
