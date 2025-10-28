Loisirs créatifs pour les jeunes Salle de Jade Saint-Michel-Chef-Chef

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 17:30:00

2025-10-28

Si vos enfants ou petits-enfants souhaitent développer leur créativité et leur expression artistique et vous ne savez pas comment les occuper pendant les vacances à Saint-Michel-Chef-Chef, nous avons l’activité qu’il vous faut !



L’ association Créative Océane à Saint-Michel-Chef-Chef propose aux jeunes de 7 à 14 ans un après-midi de loisirs créatifs.

3 bonnes raisons d’inscrire vos enfants à cet atelier

les enfants explorent différentes techniques et découvrent leur potentiel artistique lors de cette activité encadrée par des bénévoles passionnés

c’est l’occasion pour les jeunes de s’exprimer librement, de gagner confiance en eux, d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur motricité fine à travers des ateliers ludiques et interactifs

les après-midis créatifs sont des moments de partage et de convivialité. Les enfants rencontrent d’autres jeunes et pourront me^ême peut-être se faire de nouveaux amis

A noter

l’association Créative Océane propose des tarifs abordables (10€ payable en espèces ou par chèque à l’ordre de Créative Océane) pour permettre à tous les enfants de participer

les ateliers ont lieu en petits groupes, ce qui garantit un suivi individualisé et une attention particulière à chaque enfant

Infos pratiques

inscription obligatoire et plus d’infos à l’adresse par mail ou téléphone

avoir entre 7 et 14 ans pour y participer

les jeunes partiront avec leur réalisation

Alors, n’hésitez plus et inscrivez vos enfants aux ateliers de l’association Créative Océane !

Salle de Jade Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 30 04 05 a.creativeoceane@orange.fr

English :

If your children or grandchildren want to develop their creativity and artistic expression and you don’t know how to keep them busy during their vacations in Saint-Michel-Chef-Chef, we’ve got just the activity for you!

German :

Wenn Ihre Kinder oder Enkelkinder ihre Kreativität und ihren künstlerischen Ausdruck entwickeln möchten und Sie nicht wissen, wie Sie sie während der Ferien in Saint-Michel-Chef-Chef beschäftigen sollen, haben wir genau die richtige Aktivität für Sie!

Italiano :

Se i vostri figli o nipoti vogliono sviluppare la loro creatività ed espressione artistica e non sapete cosa fare con loro durante le vacanze a Saint-Michel-Chef-Chef, abbiamo l’attività che fa per voi!

Espanol :

Si sus hijos o nietos quieren desarrollar su creatividad y expresión artística y no sabe qué hacer con ellos durante sus vacaciones en Saint-Michel-Chef-Chef, ¡tenemos la actividad perfecta para usted!

