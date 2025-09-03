Loisirs | Dictée plaisir Creil
Loisirs | Dictée plaisir Creil mercredi 3 septembre 2025.
Loisirs | Dictée plaisir
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03 14:30:00
fin : 2025-10-01 16:30:00
Date(s) :
2025-09-03 2025-10-01
Chaque 1er mercredi du mois, la médiathèque Antoine Chanut vous propose une dictée d’un texte de 30 à 40 lignes environ, pour susciter l’intérêt autour des textes de grands écrivains et redécouvrir ensemble la langue française.
À partir de 15 ans.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Antoine Chanut (centre ville)
Allée Nelson Espace Culturel La Faïencerie
03 44 25 25 80
mediatheque@mairie-creil.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Loisirs | Dictée plaisir Creil a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise