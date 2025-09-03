Loisirs | Dictée plaisir Creil

Loisirs | Dictée plaisir Creil mercredi 3 septembre 2025.

Loisirs | Dictée plaisir

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03 14:30:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

Date(s) :

2025-09-03 2025-10-01

Chaque 1er mercredi du mois, la médiathèque Antoine Chanut vous propose une dictée d’un texte de 30 à 40 lignes environ, pour susciter l’intérêt autour des textes de grands écrivains et redécouvrir ensemble la langue française.

À partir de 15 ans.

Gratuit, sur inscription.

Médiathèque Antoine Chanut (centre ville)

Allée Nelson Espace Culturel La Faïencerie

03 44 25 25 80

mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loisirs | Dictée plaisir Creil a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise