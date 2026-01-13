Loisirs et attractions à l’Exposition de 1925 Bibliothèque Forney Paris
Les visiteurs, français et étrangers de l’Exposition de 1925
n’étaient pas tous, loin de là, des amateurs passionnés des arts de la maison.
Un grand nombre la visitèrent aussi pour le loisir, le spectacle et la détente.
Pour ceux-là particulièrement, les organisateurs, outre un calendrier très garni
de concerts, défilés folkloriques, animations pour les enfants, multiplièrent
les facilités telles que visites en autocar électrique ou fauteuil roulant,
implantèrent de nombreux jardins fleuris et rafraîchis par leur fontaine
propices à la quiétude, et surtout, du plus ordinaire au plus gastronomique,
une multitude de thés, buvettes et restaurants où se reposer et se restaurer
agréablement. De féeriques éclairages nocturnes rehaussés de spectaculaires
fontaines lumineuses agrémentaient les visites de nuit qui s’achevaient souvent
dans le vaste parc d’attractions dont les scenic railway, tamponneuses,
toboggans, chenilles et autres manèges restaient accessibles bien après minuit.
–
Le conférencier
Antiquaire et expert spécialisé dans
les arts décoratifs de l’entre-deux-guerres, Alain-René Hardy a publié un
certain nombre d’ouvrages sur les créations de l’époque. Il a rassemblé en
outre une belle collection documentaire concernant l’exposition de 1925 et les
ateliers d’art des grands magasins.
Pour prolonger début 2026 le temps de célébration de l’exposition des arts décoratifs et industriels de 1925, la bibliothèque Forney vous invite à en découvrir un aspect méconnu…
Le mardi 10 février 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
