Loisirs et attractions à l’Exposition de 1925 Bibliothèque Forney Paris

Les visiteurs, français et étrangers de l’Exposition de 1925

n’étaient pas tous, loin de là, des amateurs passionnés des arts de la maison.

Un grand nombre la visitèrent aussi pour le loisir, le spectacle et la détente.

Pour ceux-là particulièrement, les organisateurs, outre un calendrier très garni

de concerts, défilés folkloriques, animations pour les enfants, multiplièrent

les facilités telles que visites en autocar électrique ou fauteuil roulant,

implantèrent de nombreux jardins fleuris et rafraîchis par leur fontaine

propices à la quiétude, et surtout, du plus ordinaire au plus gastronomique,

une multitude de thés, buvettes et restaurants où se reposer et se restaurer

agréablement. De féeriques éclairages nocturnes rehaussés de spectaculaires

fontaines lumineuses agrémentaient les visites de nuit qui s’achevaient souvent

dans le vaste parc d’attractions dont les scenic railway, tamponneuses,

toboggans, chenilles et autres manèges restaient accessibles bien après minuit.

Le conférencier

Antiquaire et expert spécialisé dans

les arts décoratifs de l’entre-deux-guerres, Alain-René Hardy a publié un

certain nombre d’ouvrages sur les créations de l’époque. Il a rassemblé en

outre une belle collection documentaire concernant l’exposition de 1925 et les

ateliers d’art des grands magasins.

Pour prolonger début 2026 le temps de célébration de l’exposition des arts décoratifs et industriels de 1925, la bibliothèque Forney vous invite à en découvrir un aspect méconnu…

Le mardi 10 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/



