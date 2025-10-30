Loisirs FETE DE LA SOUPE Médiathèque d’Amnéville Amnéville
Loisirs FETE DE LA SOUPE Médiathèque d’Amnéville Amnéville jeudi 30 octobre 2025.
Médiathèque d’Amnéville 44B rue Clemenceau Amnéville Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2025-10-30 18:00:00
A vos marmites !
Participez à notre grand concours de soupe et tentez de remporter la Louche d’Or.
Ouvert à tous, cuistots du dimanche comme chefs passionnés ! Et n’hésitez pas à venir déguisés.
18h Début de la dégustation
19h Spectacle lumineux de la compagnie WASHASHA
•19h30 Remise de la louche d’or
Tout public sur réservationTout public
Médiathèque d’Amnéville 44B rue Clemenceau Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 70 20 26 http://mediatheque@amneville-les-thermes.com/
English :
To your pots!
Take part in our soup competition and try to win the Louche d’Or.
Open to all, Sunday cooks and passionate chefs alike! And don’t hesitate to come in disguise.
6pm: Tasting begins
7pm: Light show by the WASHASHA company
?7.30pm: Presentation of the golden ladle
All public on reservation
German :
An die Töpfe!
Nehmen Sie an unserem großen Suppenwettbewerb teil und versuchen Sie, den Goldenen Schöpflöffel zu gewinnen.
Jeder kann mitmachen, egal ob Sonntagskoch oder leidenschaftlicher Chefkoch! Und zögern Sie nicht, verkleidet zu kommen.
18 Uhr: Beginn der Verkostung
19 Uhr: Lichtshow der Firma WASHASHA
?19.30 Uhr: Verleihung der Goldenen Kelle
Jedermann mit Reservierung
Italiano :
Mettetevi ai fornelli!
Partecipate al nostro concorso di zuppe e cercate di vincere il Louche d’Or.
Aperto a tutti, cuochi della domenica e cuochi provetti! E non dimenticate di venire in maschera!
ore 18.00: Inizio della degustazione
19.00: Spettacolo di luci a cura della compagnia WASHASHA
ore 19.30: Presentazione del mestolo d’oro
Tutto il pubblico su prenotazione
Espanol :
¡A cocinar!
Participe en nuestro concurso de sopas e intente ganar la Louche d’Or.
Abierto a todos, tanto a los cocineros domingueros como a los cocineros aficionados Y no olvide venir disfrazado.
18.00 h: Inicio de la degustación
19.00 h: Espectáculo de luces a cargo de la compañía WASHASHA
19.30 h: Presentación del cucharón de oro
Todo el público previa reserva
