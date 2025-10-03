Loisirs | Jeux et jouets pour les tout-petits Creil

Vendredi 3 octobre, de 10h à 12h20 des jeux et jouets pour les 0-3 ans sont en accès libre à la Médiathèque A.Chanut de Creil.

Gratuit, en accès libre

Médiathèque Antoine Chanut (Centre-ville), Allée Nelson

Renseignements au 03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

