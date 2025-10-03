Loisirs | Jeux et jouets pour les tout-petits Creil
Allée Nelson Creil Oise
Vendredi 3 octobre, de 10h à 12h20 des jeux et jouets pour les 0-3 ans sont en accès libre à la Médiathèque A.Chanut de Creil.
Gratuit, en accès libre
Renseignements au 03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr
