Loisirs | Lecture et partage Creil

Loisirs | Lecture et partage
Allée Nelson Creil Oise
Gratuit
Début : 2025-10-15 14:15:00
fin : 2025-10-15 17:00:00
2025-10-15
Écouter une ou plusieurs lectures puis en partager des réflexions, des ressentis. Un groupe ouvert aux découvertes littéraires.
Public: Ado- Adultes (à partir de 15 ans).
Sur inscription: 03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr
Médiathèque Antoine Chanut
Allée Nelson à Creil
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr
