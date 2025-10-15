Loisirs | Lecture et partage Creil

Loisirs | Lecture et partage

Allée Nelson Creil

Gratuit

Début : 2025-10-15 14:15:00

fin : 2025-10-15 17:00:00

2025-10-15

Écouter une ou plusieurs lectures puis en partager des réflexions, des ressentis. Un groupe ouvert aux découvertes littéraires.

Public: Ado- Adultes (à partir de 15 ans).

Sur inscription: 03 44 25 25 80 / mediatheque@mairie-creil.fr

Médiathèque Antoine Chanut

Allée Nelson à Creil

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

