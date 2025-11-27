Loisirs | Murder Party Clap de fin Montataire

Loisirs | Murder Party Clap de fin

8 Rue des Déportés Montataire Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27 21:00:00

Date(s) :

2025-11-27

Dans le cadre de la Semaine du Jeu, Le Palace de Montataire vous accueille jeudi 27 novembre pour une Murder Party Clap de fin .

C’est le soir de l’avant-première du film L’ombre derrière l’écran .

Tous les joueurs sont des acteurs et actrices du film et ont été invités par le réalisateur pour assister à la première projection du film. Tous se sont donc réunis au Palace pour cet évènement privé. Mais au moment où le film se lance, les acteurs se rendent compte que quelqu’un a saboté la version finale. C’est un montage qui les ridiculise. Mais surtout, cette version sera diffusée sur Internet dans 50 minutes ! Les participants devront alors trouver le coupable et tenter d’empêcher la diffusion publique du film.

Deux session Tout public, dès 8 ans à 18h et 19h + une session Adulte à 20h

Durée: 45-55 min

Gratuit, sur réservation au 03 44 24 69 97

Retrouvez le programme détaillé de la semaine du Jeu sur le site www.mairie-montataire.fr

Dans le cadre de la Semaine du Jeu, Le Palace de Montataire vous accueille jeudi 27 novembre pour une Murder Party Clap de fin .

C’est le soir de l’avant-première du film L’ombre derrière l’écran .

Tous les joueurs sont des acteurs et actrices du film et ont été invités par le réalisateur pour assister à la première projection du film. Tous se sont donc réunis au Palace pour cet évènement privé. Mais au moment où le film se lance, les acteurs se rendent compte que quelqu’un a saboté la version finale. C’est un montage qui les ridiculise. Mais surtout, cette version sera diffusée sur Internet dans 50 minutes ! Les participants devront alors trouver le coupable et tenter d’empêcher la diffusion publique du film.

Deux session Tout public, dès 8 ans à 18h et 19h + une session Adulte à 20h

Durée: 45-55 min

Gratuit, sur réservation au 03 44 24 69 97

Retrouvez le programme détaillé de la semaine du Jeu sur le site www.mairie-montataire.fr .

8 Rue des Déportés Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 64 45 50

English :

As part of Game Week, Le Palace de Montataire welcomes you on Thursday November 27 for a Clap de fin Murder Party.

It’s the evening of the premiere of the film L’ombre derrière l’écran .

All the players are actors and actresses in the film, and have been invited by the director to attend the first screening. They all gathered at the Palace for this private event. But just as the film gets underway, the players realize that someone has sabotaged the final version. It’s a montage that makes them look ridiculous. More importantly, this version will be broadcast on the Internet in 50 minutes! It’s up to the contestants to find the culprit and try to prevent the film from going public.

Two sessions for all ages 8 and up at 6pm and 7pm + one adult session at 8pm

Running time: 45-55 min

Free of charge, by reservation on 03 44 24 69 97

Detailed program for Game Week at www.mairie-montataire.fr

German :

Im Rahmen der Semaine du Jeu (Woche des Spiels) empfängt Sie das Le Palace in Montataire am Donnerstag, den 27. November, zu einer Murder Party Clap de fin (Schlussklappe).

Es ist der Abend der Vorpremiere des Films L’ombre derrière l’écran (Der Schatten hinter der Leinwand).

Alle Spieler sind Schauspieler und Schauspielerinnen des Films und wurden vom Regisseur eingeladen, um an der ersten Vorführung des Films teilzunehmen. Alle versammelten sich im Palace zu dieser privaten Veranstaltung. Doch als der Film beginnt, bemerken die Schauspieler, dass jemand die Endfassung sabotiert hat. Es ist eine Montage, die sie lächerlich macht. Vor allem aber wird diese Version in 50 Minuten im Internet veröffentlicht! Die Teilnehmer müssen dann den Schuldigen finden und versuchen, die öffentliche Ausstrahlung des Films zu verhindern.

Zwei Sitzungen für alle ab 8 Jahren um 18 Uhr und 19 Uhr + eine Sitzung für Erwachsene um 20 Uhr

Dauer: 45-55 min

Kostenlos, mit Reservierung unter 03 44 24 69 97

Das detaillierte Programm der Woche des Spiels finden Sie unter www.mairie-montataire.fr

Italiano :

Nell’ambito della Game Week, giovedì 27 novembre Le Palace de Montataire organizza un Murder Party.

È la sera dell’anteprima del film L’ombre derrière l’écran.

Tutti i protagonisti sono attori e attrici del film e sono stati invitati dal regista a partecipare alla prima proiezione del film. Si sono quindi riuniti tutti a Palazzo per questo evento privato. Ma proprio quando il film sta per iniziare, gli attori si rendono conto che qualcuno ha sabotato la versione finale. Si trattava di un montaggio che li rendeva ridicoli. Ma soprattutto, questa versione sarà trasmessa su Internet tra 50 minuti! I concorrenti dovranno trovare il colpevole e cercare di evitare che il film venga mostrato al pubblico

Due sessioni per tutte le età, dagli 8 anni in su, alle 18.00 e alle 19.00 + una sessione per adulti alle 20.00

Durata: 45-55 minuti

Gratuito, prenotazione obbligatoria al numero 03 44 24 69 97

Per il programma completo della Game Week, visitare il sito www.mairie-montataire.fr

Espanol :

Como parte de la Semana del Juego, Le Palace de Montataire organiza una Murder Party el jueves 27 de noviembre.

Es la noche del preestreno de la película L’ombre derrière l’écran.

Todos los participantes son actores y actrices de la película y han sido invitados por el director a asistir a la primera proyección de la película. Así que todos se reúnen en el Palace para este evento privado. Pero justo cuando la película está a punto de empezar, los actores se dan cuenta de que alguien ha saboteado la versión final. Se trata de un montaje que les pone en ridículo. Y lo que es más importante, ¡esta versión se emitirá por Internet dentro de 50 minutos! Los concursantes tendrán que encontrar al culpable e intentar evitar que la película se muestre al público

Dos sesiones para todas las edades, a partir de 8 años a las 18h y 19h + una sesión para adultos a las 20h

Duración: 45-55 minutos

Gratuito, previa reserva en el 03 44 24 69 97

Para consultar el programa completo de la Semana del Juego, visite www.mairie-montataire.fr

L’événement Loisirs | Murder Party Clap de fin Montataire a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Creil Sud Oise