Loisirs | Restitution Manga Club Creil

Après plusieurs mois de travail d’écriture et d’illustration, découvrez le manga réalisé par les jeunes du Manga Club, encadrés par Salyf Diarra de l’association Bulle d’Ox.

Vendredi 26 septembre à 18h à la Médiathèque Antoine Chanut de Creil

Gratuit en accès libre.

Renseignements au 03 44 25 25 80

Allez-y en bus avec le réseau AXO, lignes A,B et D arrêt « 8mai » ou « Michelet » 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80

