Loisirs | Samedi ciné Creil

La médiathèque « L’abricotine » vous invite à participer à une courte séance de cinéma en famille samedi 6 septembre à 15h.
Durée: 30 minutes
Ouvert à tous, dès 6 ans. Gratuit
Sur inscription auprès de la médiathèque:
Médiathèque L’abricotine (Quartier Rouher)
2ter rue Henri Dunant
03 44 25 36 13
mediatheque@mairie-creil.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne A arrêt « F. Roosevelt » ou B « G.Havez » 0 .
2 Rue Henry Dunant Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 36 13 mediatheque@mairie-creil.fr
