Loisirs | Samedi ciné Creil

2 Rue Henry Dunant Creil

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06 15:30:00

2025-09-06

La médiathèque « L’abricotine » vous invite à participer à une courte séance de cinéma en famille samedi 6 septembre à 15h.

Durée: 30 minutes

Ouvert à tous, dès 6 ans. Gratuit

Sur inscription auprès de la médiathèque:

Médiathèque L’abricotine (Quartier Rouher)

2ter rue Henri Dunant

03 44 25 36 13

mediatheque@mairie-creil.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne A arrêt « F. Roosevelt » ou B « G.Havez » 0 .

