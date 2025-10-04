Lo’Jo Musique du monde Chéméré Chaumes-en-Retz

Lo’Jo Musique du monde Chéméré Chaumes-en-Retz samedi 4 octobre 2025.

Lo’Jo Musique du monde

Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

C’est le retour et l’ouverture de la saison culturelle à Chaumes-en-Retz ! Pour ce premier concert, le collectif Lo’Jo, inclassable et poétique, vous ouvre au monde et à la culture traditionnelle de différentes destinations ! Rendez-vous à l’espace culturel de Chéméré

A propos du spectacle

Il existe des groupes qui échappent aux frontières, aux dogmes, aux genres. Lo’Jo est de ceux-là des explorateurs musicaux qui font dialoguer le kamele n’goni malien avec le violon, le piano avec le kayamn, sur une toile d’électro qui se colore des Mascareignes et d’ailleurs. Depuis leurs débuts, Denis Péan et Richard Bourreau tracent cette route singulière, rejoints par les voix lumineuses de Yamina et Nadia Nid El Mourid et le groove d’Alex Cochennec. À chaque album, le quintette angevin surprend et réinvente son utopie musicale, nourrie par ses voyages et ses collaborations prestigieuses; Robert Wyatt, Tony Allen, Robert Plant, Tinariwen, Erik Truffaz, Archie Shepp…. Comme l’écrit Billboard, Lo’Jo a le pouvoir d’hypnotiser et de ravir à chaque morceau . Un concert qui s’annonce comme une parenthèse enchantée, un éveil musical et poétique où les traditions du monde se rencontrent et se métamorphosent.

Avec

Denis Péan chant et piano

Richard Bourreau violon alto

Yamina El Mourid chant et percussions

Nadia Nid El Mourid chant et percussions

Alexandre Cochennex basse

Pratique

réservation conseillée via le lien web ici

plus d’infos sur le collectif ici

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chaumes-en-Retz .

Chéméré Allée du Théâtre Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 30 11 contact.ecvl@chaumesenretz.fr

English :

It’s the return and opening of the cultural season in Chaumes-en-Retz! For this first concert, the Lo’Jo collective, unclassifiable and poetic, opens you up to the world and to the traditional culture of different destinations! Rendezvous at the Chéméré cultural center

German :

Es ist die Rückkehr und die Eröffnung der kulturellen Saison in Chaumes-en-Retz! Für dieses erste Konzert öffnet Ihnen das unklassifizierbare und poetische Kollektiv Lo’Jo die Welt und die traditionelle Kultur verschiedener Reiseziele! Treffpunkt im Kulturraum von Chéméré

Italiano :

È il ritorno e l’apertura della stagione culturale a Chaumes-en-Retz! Per questo primo concerto, il collettivo Lo’Jo, inclassificabile e poetico, vi apre al mondo e alla cultura tradizionale di diverse destinazioni! Appuntamento al centro culturale di Chéméré

Espanol :

¡Es el regreso y la apertura de la temporada cultural en Chaumes-en-Retz! Para este primer concierto, el colectivo Lo’Jo, inclasificable y poético, ¡le abre al mundo y a la cultura tradicional de diferentes destinos! Cita en el centro cultural de Chéméré

