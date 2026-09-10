L’Oktoberfest des P’tits Ponts Rue des Acacias Pont-Salomon

Informations pratiques

Pont-Salomon

L’Oktoberfest des P’tits Ponts

Rue des Acacias Buvette du stade Pont-Salomon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Rendez-vous le samedi 3 octobre à partir de 17h à la buvette du stade pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la fête !

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Rue des Acacias Buvette du stade Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 08 00 14

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English :

Join us on Saturday, October 3, starting at 5:00 p.m. at the stadium concession stand for an evening filled with fun and celebration!

L’événement L’Oktoberfest des P’tits Ponts Pont-Salomon a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Loire Semène