L’Oktoberfest La fête de la bière artisanale Salon-de-Provence

Du vendredi 17 au samedi 18 octobre 2025 de 17h à 22h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-17

Un nouvel événement à ne pas manquer pour les amoureux de ce breuvage !

Retrouvez tous les stands des bières artisanales du Sud-Est dans une ambiance musicale. Des dégustations, des découvertes, de la convivialité, les brasseurs de Provence vous accueillent sur la place Morgan pour un grand moment festif ! .

Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

A new not-to-be-missed event for lovers of this beverage!

German :

Ein neues Ereignis, das Sie sich als Liebhaber dieses Getränks nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Un altro evento da non perdere per gli amanti di questa bevanda!

Espanol :

Otra cita ineludible para los amantes de esta bebida

