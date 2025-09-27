Lol 2.0 Maison des Arts Allonnes

Lol 2.0

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:30:00

fin : 2026-05-05 16:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Comédie réalisée par Lisa Azuelos. Durée 1h45.

Avec Sophie Marceau, Thaïs Alessandrin et Vincent Elbaz.

Synopsis. Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise n’arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu’elle va devenir grand-mère ! Entre chocs générationnels, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux… Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu’à tout âge, on continue toujours d’apprendre à grandir. Tout public .

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 48 00

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L’événement Lol 2.0 Allonnes a été mis à jour le 2026-03-13 par CDT72