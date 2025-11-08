LOL & LALALA COMEDY CLUB – LA CABANE Toulouse
LOL & LALALA COMEDY CLUB – LA CABANE Toulouse samedi 8 novembre 2025.
LOL & LALALA COMEDY CLUB Début : 2025-11-08 à 19:00. Tarif : – euros.
BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : LOL & LALALA COMEDY CLUBVenez découvrir la promotion 2025 du Lol&lalala Comedy Club composée d’humoristes talentueux : Célia Pelluet, Esteban Roza, Jules Robin, Ronan, Sarah Frassanito, Sawsane, Théo Sanchez, Veufla, Yannick LaChips. La soirée sera présentée par la célèbre et reconnue Doully. On vous donne rendez-vous à Toulouse à La Cabane le 8 novembre 2025.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31