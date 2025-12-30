LOLA BULLE THEATRE MONTJOIE St Gervais Les Bains

LOLA BULLE Début : 2026-02-14 à 16:30. Tarif : – euros.

C’est l’histoire de Lola Bulle. Lola est une petite bulle qui adore son papa et sa maman bulles. Elle les adore tellement qu’elle voudrait leur faire plein de bisous ! Mais papa et maman sont toujours trop occupés… Alors elle les garde pour elle. Tout au long de sa journée à la crèche des bulles, Lola va chercher quelqu’un qui acceptera tous ses bisous… Sans que ceux-ci n’éclatent.

THEATRE MONTJOIE 190 RUE VIGNETTE 74170 St Gervais Les Bains 74