Lola Dubini Prélude Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Vendredi 3 octobre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d'Aix 8, Avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 25 EUR

Vendredi 2025-10-03 21:30:00

2025-10-03 23:00:00

2025-10-03

Lola Dubini revient sur scène avec un spectacle oscillant entre chansons originales, reprises et anecdotes. 1heure à chanter et rire de la vie, de ses bonheurs et ses ingratitudes!

Comédie d’Aix 8, Avenue de la Violette Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Lola Dubini returns to the stage with a show that oscillates between original songs, covers and anecdotes. 1 hour of singing and laughing about life, its joys and ingratitude!

German :

Lola Dubini kehrt mit einer Show auf die Bühne zurück, die zwischen Originalsongs, Coverversionen und Anekdoten schwankt. eine Stunde lang singen und lachen wir über das Leben, sein Glück und seine Undankbarkeit!

Italiano :

Lola Dubini torna sul palco con uno spettacolo che alterna canzoni originali, cover e aneddoti. 1 ora di canti e risate sulla vita, i suoi piaceri e le sue ingratitudini!

Espanol :

Lola Dubini vuelve al escenario con un espectáculo que alterna canciones originales, versiones y anécdotas. 1 hora de canciones y risas sobre la vida, sus placeres y sus ingratitudes

