LOLA DUBINI Tours

LOLA DUBINI Tours vendredi 19 septembre 2025.

LOLA DUBINI

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 23:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Lola Dubini revient sur scène avec un spectacle oscillant entre chansons originales, reprises et anecdotes Chansons, rires de la vie, de ses bonheurs et ses ingratitudes !

Lola Dubini revient sur scène avec un spectacle oscillant entre chansons originales, reprises et anecdotes Chansons, rires de la vie, de ses bonheurs et ses ingratitudes ! .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Lola Dubini returns to the stage with a show oscillating between original songs, covers and anecdotes: Songs, laughs about life, its joys and its ingratitude!

German :

Lola Dubini kehrt mit einer Show auf die Bühne zurück, die zwischen Originalsongs, Coverversionen und Anekdoten schwankt: Lieder, Lachen über das Leben, sein Glück und seine Undankbarkeiten!

Italiano :

Lola Dubini torna sul palco con uno spettacolo che oscilla tra canzoni originali, cover e aneddoti: Canzoni, risate sulla vita, le sue gioie e la sua ingratitudine!

Espanol :

Lola Dubini vuelve a los escenarios con un espectáculo que oscila entre canciones originales, versiones y anécdotas: ¡Canciones, risas sobre la vida, sus alegrías y sus ingratitudes!

L’événement LOLA DUBINI Tours a été mis à jour le 2025-07-26 par ADT 37