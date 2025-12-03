LOLA ET DINO DANS LA FOULE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

LOLA ET DINO DANS LA FOULE

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Lola et Dino, personnages clownesques, invitent le public à un voyage au cœur des foules, mosaïques d’individualités.

Par le biais du théâtre d’objets, d’ombres, de projections, ils explorent les émotions, la peur, la joie et aussi la perte et la solidarité. On les retrouve dans le métro aux heures de pointe et Dino a du mal à respirer… Au concert où la musique permet à Lola d’oublier la proximité… Dans un marché bondé avec Martin qui lâche la main de son papa et disparaît dans les jambes… Ils se perdront parfois, se chercheront souvent, se retrouveront toujours. Ce spectacle est une invitation à vivre avec le public, une expérience collective, une plongée dans la foule à la fois ludique, initiatique et drôle. .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie accueil-culture@mairie-roques.fr

English :

Lola and Dino, clown-like characters, take the audience on a journey to the heart of crowds, a mosaic of individualities.

