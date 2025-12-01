Lola on June en concert à la Gabare La Gabare Cognac

Lola on June en concert à la Gabare

La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac Charente

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

La Gabare s’est associée aux Abattoirs pour vous concocter une soirée concert avec la chanteuse folk Lola on June.

English :

La Gabare has teamed up with Les Abattoirs to bring you an evening concert with folk singer Lola on June.

German :

La Gabare hat sich mit Les Abattoirs zusammengetan, um Ihnen einen Konzertabend mit der Folksängerin Lola on June zu bereiten.

Italiano :

La Gabare ha collaborato con Les Abattoirs per offrire una serata di concerti della cantante folk Lola il prossimo giugno.

Espanol :

La Gabare se ha asociado con Les Abattoirs para ofrecerle en junio una velada de conciertos de la cantante folk Lola.

