Lola on June en concert à la Gabare La Gabare Cognac
Lola on June en concert à la Gabare La Gabare Cognac mercredi 10 décembre 2025.
Lola on June en concert à la Gabare
La Gabare 39 rue de Bellefonds Cognac Charente
Début : 2025-12-10 19:00:00
fin : 2025-12-10
2025-12-10
La Gabare s’est associée aux Abattoirs pour vous concocter une soirée concert avec la chanteuse folk Lola on June.
English :
La Gabare has teamed up with Les Abattoirs to bring you an evening concert with folk singer Lola on June.
German :
La Gabare hat sich mit Les Abattoirs zusammengetan, um Ihnen einen Konzertabend mit der Folksängerin Lola on June zu bereiten.
Italiano :
La Gabare ha collaborato con Les Abattoirs per offrire una serata di concerti della cantante folk Lola il prossimo giugno.
Espanol :
La Gabare se ha asociado con Les Abattoirs para ofrecerle en junio una velada de conciertos de la cantante folk Lola.
