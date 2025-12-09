Lola Sauvageot · afterwork gratuit Alençon

Lola Sauvageot · afterwork gratuit

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Lola Sauvageot, artiste havraise en pleine ascension, chante en français des récits poétiques qui touchent autant qu’ils bousculent. Avec son premier EP L’Animale (2025), sorti sur le label normand Vous Avez Dit Bizarre, elle impose un univers singulier où se mêlent rock psychédélique, folk, chanson à texte et accents shoegaze.

Ses influences de Julia Jacklin à Courtney Barnett en passant par Halo Maud nourrissent une écriture sensible, portée par une voix habitée et des arrangements puissants. Sur scène, Lola se déploie entourée de quatre musicien·nes, oscillant entre moments acoustiques intimes et concerts électriques d’une grande intensité.

Révélée au Ouest Park en 2023 puis lauréate du dispositif Start&Go de NORMA en 2024, elle confirme aujourd’hui son essor avec de belles programmations en festivals (Foul Weather, Rush Festival, Rock in The Barn…). Avec L’Animale, Lola Sauvageot affirme une musique libre, vibrante et profondément actuelle. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

