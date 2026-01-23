Lola Sauvageot et Arianna Monteverdi en concert à Giverny Théâtre Colombelle Giverny

Lola Sauvageot et Arianna Monteverdi en concert à Giverny

Théâtre Colombelle 2 rue aux juifs Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

L’association La Maison là-haut sur la Colline vous invite à une soirée musicale unique avec Lola Sauvageot et Arianna Monteverdi. Avant de partir en tournée acoustique aux États-Unis, Lola Sauvageot présente ses morceaux en duo intimiste, accompagnée d’Arianna Monteverdi.

Lola Sauvageot (Duo Acoustique)

Avec une pop-rock singulière mêlant guitares saturées, folk intime et effluves shoegaze, Lola chante en français des récits poétiques. Révélée au Ouest Park 2023 et lauréate du Start&Go de NORMA 2024, elle a sorti son premier EP L’Animale en avril 2025 sur le label Vous Avez Dit Bizarre, salué par la presse et diffusé sur FIP et Radio Canada. Un deuxième EP est attendu au printemps 2026. Ses influences évoquent Courtney Barnett ou Halo Maud, combinant énergie brute et textures rêveuses.

Arianna Monteverdi

Entre folk éthérée et rock indépendant aérien, Arianna Monteverdi crée un univers intimiste et attachant. Inspirée par la tradition folk et les grands noms du rock indépendant des années 90, ses compositions évoquent également Angel Olsen, Big Thief ou Mother, avec une touche de modernité qui séduit à chaque morceau.

Une soirée pour les amateurs de pop, folk et rock intimiste, à ne pas manquer. .

Théâtre Colombelle 2 rue aux juifs Giverny 27620 Eure Normandie lamaisonlahautsurlacolline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lola Sauvageot et Arianna Monteverdi en concert à Giverny

L’événement Lola Sauvageot et Arianna Monteverdi en concert à Giverny Giverny a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération