LOLA YOUNG – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

LOLA YOUNG Début : 2026-05-31 à 20:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : : LOLA YOUNGAchat limité à 6 billets par acheteur.Soyez parmi les premiers à réserver vos billets.Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) à partir du jeudi 11 septembre à 10hLauréate du prix Rising Star des Ivor Novello Awards et nommée aux BRIT Awards, l’artiste originaire du sud de Londres Lola Young annonce sa prochaine tournée européenne en tête d’affiche, qui débutera en mai 2026.Après deux dates aux Pays-Bas les 12 et 13 mai 2026, Lola se produira en Allemagne, au Danemark, en Belgique, en Suisse et en Italie, avant de conclure sa série de concerts par deux dates en France, dont une très attendue à l’Olympia à Paris le 1er juin 2026 – toutes les dates ci-dessous.Prévu plus tard ce mois-ci, I’m Only Fking Myself** reflète l’évolution émotionnelle et musicale de Lola. Un projet lumineux et touchant, qui explore souvent l’obscurité et la vulnérabilité, mais équilibré par son attitude sans compromis, toujours prête à exprimer sincèrement ce qu’elle ressent. Coécrit et produit avec ses collaborateurs réguliers Manuka et SOLOMONOPHONIC (Doja Cat, SZA), l’album aborde les thèmes de l’autosabotage et des efforts de Lola pour s’en libérer. On y retrouve notamment les titres d£aler, Not Like That Anymore et One Thing.Récompensée du prix Rising Star aux Ivor Novello Awards cette année, après avoir été nommée dans la catégorie Best Pop Act aux BRIT Awards, Lola a collaboré avec Tyler, The Creator (Like Him) et Lil Yachty (Charlie). Elle poursuit son ascension internationale avec une musique et une personnalité captivantes. Après ses débuts à Coachella cette année, Lola a assuré la première partie de Billie Eilish à Paris dans le cadre de sa tournée Hit Me Hard and Soft et a marqué les festivals de Glastonbury, Lollapalooza Paris, Way Out West et Lowlands.Avec plus d’un milliard de streams cumulés à travers ses sorties, Lola Young connaît un succès considérable. Son single Messy, certifié platine et extrait de son album acclamé This Wasn’t Meant For You Anyway (2024), a occupé la 1ère place des charts britanniques pendant quatre semaines consécutives, faisant d’elle l’une des deux seules artistes féminines britanniques à avoir atteint le sommet du classement des singles au Royaume-Uni l’an passé.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69