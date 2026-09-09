L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol
samedi 31 octobre 2026 · Rue Maréchal Leclerc · Saint-Andiol
Informations pratiques
Saint-Andiol
L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol
Samedi 31 octobre 2026.
À 14h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
L’association L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween
Préparez vos déguisements les plus effrayants et rejoignez-nous pour une après-midi monstrueusement amusante avec un spectacle de magicien !
⏰ Horaire : à partir de 14h 30
Public : enfants de 3 à 11 ans
Tarif : participation de 2 €
On vous attend nombreux pour fêter Halloween ensemble ! ✨ .
Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 39 73 04
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English :
L’Olympiade des Pitchouns association celebrates Halloween
L’événement L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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