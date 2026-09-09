L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Informations pratiques

Saint-Andiol

L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol

Samedi 31 octobre 2026.

À 14h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

L’association L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween

Préparez vos déguisements les plus effrayants et rejoignez-nous pour une après-midi monstrueusement amusante avec un spectacle de magicien !



⏰ Horaire : à partir de 14h 30



Public : enfants de 3 à 11 ans



Tarif : participation de 2 €



On vous attend nombreux pour fêter Halloween ensemble ! ✨ .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 39 73 04

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English :

L’Olympiade des Pitchouns association celebrates Halloween

L’événement L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence