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AGENDA · Saint-Andiol

L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

samedi 31 octobre 2026 · Rue Maréchal Leclerc · Saint-Andiol

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Rue Maréchal Leclerc
Adresse
Château de Saint-Andiol
Ville
13670 Saint-Andiol
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Andiol

L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol

Samedi 31 octobre 2026.
À 14h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

L’association L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween
Préparez vos déguisements les plus effrayants et rejoignez-nous pour une après-midi monstrueusement amusante avec un spectacle de magicien !

⏰ Horaire : à partir de 14h 30

Public : enfants de 3 à 11 ans

Tarif : participation de 2 €

On vous attend nombreux pour fêter Halloween ensemble ! ✨   .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 39 73 04 

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English :

L’Olympiade des Pitchouns association celebrates Halloween

L’événement L’Olympiade des Pitchouns fête Halloween à Saint-Andiol Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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