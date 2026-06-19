L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans ! Saint-Andiol
L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans ! Saint-Andiol samedi 4 juillet 2026.
Saint-Andiol
L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans !
Samedi 4 juillet 2026 à partir de 14h30. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans !
Le samedi 4 juillet 2026, le Château de Saint-Andiol s’anime pour un anniversaire exceptionnel ! Venez en famille ou entre amis participer à L’Olympiade des Pitchouns, une journée de partage, de rires et de défis ouverte à tous.
Au programme de cette journée festive
1ère Partie L’Olympiade pour tous !
Rendez-vous dès 14h30 pour la formation des équipes. Début des grands jeux à 15h, suivis de la tant attendue remise des prix !
2ème Partie Place à la fête et à la gourmandise !
Repas (20 € sur réservation auprès de L’Épicurien et de Christyle) Régalez-vous avec une délicieuse Paëlla, suivie de son fromage et de son dessert.
Ambiance Musicale Dansez au rythme du concert des Jammp et de leur répertoire 100% français.
Invitée Spéciale Nous aurons le plaisir d’accueillir Emma, talent incontournable de The Voice Kids 10, pour une prestation unique !
Ne manquez pas l’événement de l’été à Saint-Andiol ! Réservez vite vos places pour le repas et venez souffler nos 10 bougies avec nous ! .
Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Pitchouns Olympics is celebrating its 10th anniversary!
L’événement L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans ! Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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