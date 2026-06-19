Saint-Andiol

L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans !

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 14h30. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans !

Le samedi 4 juillet 2026, le Château de Saint-Andiol s’anime pour un anniversaire exceptionnel ! Venez en famille ou entre amis participer à L’Olympiade des Pitchouns, une journée de partage, de rires et de défis ouverte à tous.



Au programme de cette journée festive

1ère Partie L’Olympiade pour tous !

Rendez-vous dès 14h30 pour la formation des équipes. Début des grands jeux à 15h, suivis de la tant attendue remise des prix !



2ème Partie Place à la fête et à la gourmandise !

Repas (20 € sur réservation auprès de L’Épicurien et de Christyle) Régalez-vous avec une délicieuse Paëlla, suivie de son fromage et de son dessert.

Ambiance Musicale Dansez au rythme du concert des Jammp et de leur répertoire 100% français.

Invitée Spéciale Nous aurons le plaisir d’accueillir Emma, talent incontournable de The Voice Kids 10, pour une prestation unique !



Ne manquez pas l’événement de l’été à Saint-Andiol ! Réservez vite vos places pour le repas et venez souffler nos 10 bougies avec nous ! .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Pitchouns Olympics is celebrating its 10th anniversary!

L’événement L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans ! Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence