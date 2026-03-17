L’Olympic Mont d’Or fête ses champions ! Les Hôpitaux-Vieux
L’Olympic Mont d’Or fête ses champions ! Les Hôpitaux-Vieux vendredi 3 avril 2026.
L’Olympic Mont d’Or fête ses champions !
La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
TOUS A LA SEIGNE
Lou, Steve, Marco et tous les athlètes du club vous donne rendez-vous pour une soirée festive et pleines de surprises !
Petite restauration, buvette et concerts gratuits! .
La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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L’événement L’Olympic Mont d’Or fête ses champions ! Les Hôpitaux-Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS