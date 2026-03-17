L’Olympic Mont d’Or fête ses champions !

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

TOUS A LA SEIGNE

Lou, Steve, Marco et tous les athlètes du club vous donne rendez-vous pour une soirée festive et pleines de surprises !

Petite restauration, buvette et concerts gratuits! .

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’Olympic Mont d’Or fête ses champions !

L’événement L’Olympic Mont d’Or fête ses champions ! Les Hôpitaux-Vieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS