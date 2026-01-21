L’ombre de Florentin par Grégory Sachs Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-04 14:30 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Du samedi 31 janvier au samedi 14 février, la médiathèque George-Sand accueillera une exposition photographique inédite signée Grégory Sachs, membre du club photo Phot’Image et ancien président de l’association. Cette série d’images est entièrement consacrée au seul en scène Florentin, interprété par Simon Morant. Réalisées lors d’une répétition générale, les photographies de Grégory Sachs plongent le visiteur au cœur même du spectacle. Il y explore la lumière, la présence scénique et le travail de l’acteur seul en scène, avec des portraits, des jeux d’ombres et de lumières, des captations d’expressions, ou même des gestes suspendus… L’objectif du photographe capte l’intensité du jeu, les nuances du personnage et l’atmosphère singulière qui se dégage de la pièce.« Simon Morant est seul en scène, mais il occupe l’espace avec une densité incroyable. Mon travail a été d’être à l’écoute de cette présence, d’en capter les nuances, les silences, les fulguraes » confie-t-il.Pendant deux semaines, cette exposition permettra de donner un avant-goût de la pièce, avant représentation, puis prolongera l’expérience de ce seul en scène comme un écho sensible.« J’aime l’idée que les images continuent de faire vivre le spectacle quand les lumières se sont éteintes » ajoute le photographe.Une manière singulière de faire dialoguer théâtre et images, et d’ouvrir au public une nouvelle porte d’entrée vers l’histoire racontée sur scène.Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr



Afficher la carte du lieu Médiathèque du Pellerin et trouvez le meilleur itinéraire

