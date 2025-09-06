L’ombre de la main Chambray-lès-Tours

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours accueille le spectacle d’art numérique « L’ombre de la main », proposé par la compagnie 1-0-1.

Tels des haïkus graphiques et sonores, une succession de somptueux tableaux où les ombres nous guident, à tous âges, vers des déambulations rêveuses. Des ombres surgissent et s’animent sur un écran ; celle d’une main s’y déploie également. À l’aide de capteurs et d’un instrument conçu par ses soins le koto –, le marionnettiste dirige ce ballet d’ombres numériques en temps réel, construisant un étonnant récit peuplé d’animaux et de petits personnages, sur fond de paysages inspirés d’estampes japonaises. Aux commandes de ce doux voyage, Christoph Guillermet .

2 Place de Voru Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 43 17 43

English :

The Médiathèque de Chambray-lès-Tours hosts the digital art show « L?ombre de la main », presented by the 1-0-1 company.

Like graphic and sound haikus, a succession of sumptuous tableaux where shadows guide us, of all ages, into dreamy wanderings.

German :

In der Mediathek von Chambray-lès-Tours findet das digitale Kunstspektakel « L’ombre de la main » (Der Schatten der Hand) statt, das von der Kompanie 1-0-1 angeboten wird.

Wie grafische und akustische Haikus, eine Folge von prächtigen Bildern, in denen die Schatten uns auf träumerische Spaziergänge führen, für alle Altersgruppen.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Chambray-lès-Tours ospita lo spettacolo di arte digitale « L’ombre de la main », realizzato dalla società 1-0-1.

Come haiku grafici e sonori, una successione di sontuosi tableaux in cui le ombre ci guidano, di tutte le età, in un viaggio onirico.

Espanol :

La biblioteca multimedia de Chambray-lès-Tours acoge el espectáculo de arte digital « L’ombre de la main », organizado por la empresa 1-0-1.

Como haikus gráficos y sonoros, una sucesión de suntuosos tableaux donde las sombras nos guían, a todas las edades, por vagabundeos de ensueño.

