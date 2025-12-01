L’ombre de la main Thionville

L’ombre de la main

Implanté en région Centre avec sa compagnie 1-0-1, Christoph Guillermet est marionnettiste du numérique. Sur un écran blanc, il fait surgir des ombres vidéo qu’il anime, des calligraphies virtuelles, des paysages inspirés d’estampes japonaises. Les images, les sons, les animations, sont manipulés en direct à l’aide d’un instrument multimédia développé par l’artiste pour ce projet, le Koto.

Conçue comme une série de haïkus imagés et sensitifs, la narration est purement visuelle et sonore, toute en douceur. Elle permet aux enfants d’identifier les formes pour se laisser emmener ailleurs, à travers de multiples transformations. L’apparition numérique surprend, se coule, s’efface, s’échappe mais ne fait jamais peur. Au contraire, elle devient un territoire propice à l’exploration et à l’imagination. À la plume et à l’encre de Chine, les dessins permettent de capter l’attention des spectateurs-jeunes et moins jeunes-avant de les entraîner dans un voyage poétique rythmé par l’humour, la surprise et un brin de folie. Délicieux !

À partir de 7 ans Sur inscriptionEnfants

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

Based in the Centre region of France with his company 1-0-1, Christoph Guillermet is a digital puppeteer. On a white screen, he conjures up animated video shadows, virtual calligraphy and landscapes inspired by Japanese prints. Images, sounds and animations are manipulated live using a multimedia instrument developed by the artist for this project, the Koto.

Conceived as a series of visual and sensory haikus, the narration is purely visual and sonorous, and very gentle. It enables children to identify shapes and then let themselves be taken elsewhere, through multiple transformations. The digital apparition surprises, flows, fades and escapes, but never frightens. On the contrary, it becomes a territory conducive to exploration and imagination. Using pen and ink, the drawings capture the attention of viewers-young and old-before taking them on a poetic journey punctuated by humor, surprise and a touch of madness. Delicious!

From age 7 Registration required

German :

Christoph Guillermet, der mit seiner Kompanie 1-0-1 in der Region Centre ansässig ist, ist ein digitaler Puppenspieler. Auf einer weißen Leinwand lässt er Videoschatten erscheinen, die er animiert, virtuelle Kalligraphien, Landschaften, die von japanischen Drucken inspiriert sind. Die Bilder, Klänge und Animationen werden live mit Hilfe eines vom Künstler für dieses Projekt entwickelten Multimedia-Instruments, dem Koto, manipuliert.

Die Erzählung, die wie eine Reihe von bildhaften und sinnlichen Haikus gestaltet ist, ist rein visuell und akustisch, ganz sanft. Sie ermöglicht es den Kindern, die Formen zu identifizieren, um sich durch zahlreiche Transformationen an einen anderen Ort entführen zu lassen. Die digitale Erscheinung überrascht, fließt, verschwindet, entweicht, macht aber nie Angst. Im Gegenteil, sie wird zu einem Gebiet, das die Erforschung und die Vorstellungskraft fördert. Die mit Feder und Tusche gezeichneten Bilder wecken die Aufmerksamkeit der Zuschauer ob jung oder alt und nehmen sie mit auf eine poetische Reise voller Humor, Überraschungen und einem Hauch von Verrücktheit. Köstlich!

Ab 7 Jahren Mit Anmeldung

Italiano :

Con sede nel Centro della Francia con la sua compagnia 1-0-1, Christoph Guillermet è un burattinaio digitale. Su uno schermo bianco, evoca ombre video animate, calligrafie virtuali e paesaggi ispirati alle stampe giapponesi. Le immagini, i suoni e le animazioni sono manipolati dal vivo con uno strumento multimediale sviluppato dall’artista per questo progetto, il Koto.

Concepita come una serie di haiku visivi e sensoriali, la narrazione è puramente visiva e sonora, e molto delicata. Permette ai bambini di identificare le forme e poi di lasciarsi trasportare altrove, attraverso molteplici trasformazioni. L’apparizione digitale sorprende, scorre, sfuma, sfugge, ma non spaventa mai. Al contrario, diventa un territorio favorevole all’esplorazione e all’immaginazione. Utilizzando penna e inchiostro, i disegni catturano l’attenzione del pubblico giovane e meno giovane prima di condurlo in un viaggio poetico punteggiato di umorismo, sorpresa e un tocco di follia. Delizioso!

A partire dai 7 anni Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Christoph Guillermet es un titiritero digital afincado en el centro de Francia con su compañía 1-0-1. Sobre una pantalla blanca, crea sombras de vídeo animadas, caligrafía virtual y paisajes inspirados en las estampas japonesas. Sobre una pantalla blanca, conjura sombras animadas en vídeo, caligrafía virtual y paisajes inspirados en estampas japonesas. Las imágenes, sonidos y animaciones se manipulan en directo con un instrumento multimedia desarrollado por el artista para este proyecto, el Koto.

Concebida como una serie de haikus visuales y sensoriales, la narración es puramente visual y sonora, y muy suave. Permite a los niños identificar las formas y luego dejarse llevar a otro lugar, a través de múltiples transformaciones. La aparición digital sorprende, fluye, se desvanece, escapa, pero nunca asusta. Al contrario, se convierte en un territorio propicio para la exploración y la imaginación. Utilizando pluma y tinta, los dibujos captan la atención del público -pequeños y mayores- antes de llevarles a un viaje poético salpicado de humor, sorpresa y un toque de locura. ¡Delicioso!

A partir de 7 años Inscripción obligatoria

