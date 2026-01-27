L’OMELETTE GEANTE ET LES FÊTES DE PÂQUES A BESSIERES

Bessières Haute-Garonne

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

2026-04-03

La Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de Bessières partage l’omelette géante au cours d’un week-end mêlant fête foraine, marché de plein vent, rallye d’autos anciennes, chasse aux œufs géante, aligot géant, concerts gratuits et repas sous chapiteau.

La manifestation principale, l’omelette géante, se déroule le 6 avril.

L’omelette géante est gratuite et sans réservation !

Tout le week-end, il y a la fête foraine et des manifestations proposées par la Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de Bessières.

Les repas des samedi soir, dimanche midi et dimanche soir sont payants et sur réservations.

Les concerts restent gratuits ! .

contact@omelettegeante.fr

English :

The Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante de Bessières shares the giant omelette during a weekend of funfair, open-air market, vintage car rally, giant egg hunt, giant aligot, free concerts and meals under the big top.

