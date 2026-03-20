L’OMELETTE PASCALE Villetelle

L’OMELETTE PASCALE

Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Lundi 6 avril

Accueil à partir de 12h.

Buvette sur place.

Gratuit.

Oeufs frais offerts, sur réservation obligatoire jusqu’au 01/04 04 67 02 22 33 ambrussum@lunelagglo.fr.

A NOTER la manifestation reste bien sûr entièrement gratuite et accessible, sans réservation, aux personnes qui voudraient simplement venir pique-niquer et faire des omelettes avec leurs propres oeufs.

Un rendez-vous à ne pas manquer qui se déroulera sur les berges du Vidourle face au pont Ambroix, où nous invitons les participants à concocter leur propre omelette dans une ambiance conviviale animée par la fanfare des Varenkas.

Nous invitons les participants à réserver leurs œufs au 04 67 02 22 33 (1 œuf par enfant 2 œufs par adulte). Il est possible d’amener ses propres œufs et son pique-nique.

Des foyers seront aménagés près du fleuve et des poêles seront fournies pour la cuisson des omelettes.

Sur place, vous trouverez également des tables et des chaises (dans la limite des places disponibles), une buvette pour vous rafraichir avec la cervoise d’Ambrussum, du vin du territoire, des sodas et du café…

Pour le reste, vous n’avez plus qu’à ramener votre pique-nique et votre vaisselle !

Petits et grands pourront s’amuser avec des jeux en bois géants. Une belle journée en perspective pour faire revivre cette tradition du début du XXème siècle, au cours de laquelle les habitants du Lunellois avaient pour habitude de se retrouver sur les berges du Vidourle pour célébrer la fête de Pâques en partageant une omelette… .

Chemin d’Ambrussum Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33

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English : L’OMELETTE PASCALE

Monday April 6th

Welcome from 12pm.

Refreshments on site.

Free admission.

Fresh eggs available, booking required by 01/04: 04 67 02 22 33 ambrussum@lunelagglo.fr.

PLEASE NOTE: the event is of course entirely free of charge, and is open without reservation to people who simply want to come and have a picnic and make omelettes with their own eggs.

L’événement L’OMELETTE PASCALE Villetelle a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT PAYS DE LUNEL