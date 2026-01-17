LOMLA (Release party) x 1ère partie Le Comte de Fourques La Dame de Canton Paris

Quatre musiciens — Séb (chant-guitare), David (guitare), Joe (basse) et JB (batterie) — qui ont choisi les amplis pour dire ce que les mots seuls ne suffisent plus à porter.

Nourri de rock français et sans concession, LOMLA tisse une musique viscérale, rugueuse, mais toujours humaine. Des textes en français, taillés dans la chair, où se croisent révolte sourde, colères lucides et éclats de lumière. Une guitare qui gronde, une batterie qui cogne, une basse qui ancre, une voix qui tranche. C’est brut, parfois beau, jamais tiède.

Sur scène, c’est l’instinct qui parle. Chaque concert est une décharge, un appel à rester vivant dans un monde qui dort. LOMLA, c’est plus qu’un groupe : c’est une claque sonore, une main tendue, une lame douce qui gratte là où ça fait du bien.

Le Comte de Fourques

Fourques, c’est un village pas très loin de Perpignan. Ses amis l’avaient surnommé « Le Comte de Fourques« ». David Légal a adopté ce nom de scène pour rentrer en chanson. Au départ, c’était la guitare, des musiques, puis il a cherché des mots à coller sur ses musiques… Il en a demandé à des amis paroliers qui ne lui en ont pas donné. Alors le Comte de Fourques s’y est mis avec bonheur. Ses chansons sont gentiment insolentes avec des rythmiques efficaces, venues du rock et ça aussi, ça fait du bien.

LOMLA, c’est un cri collectif, une urgence électrique.

Le jeudi 12 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant

15 euros.

Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

