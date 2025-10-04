Lompret en Fête Lompret
Lompret en Fête Lompret samedi 4 octobre 2025.
Lompret en Fête
rue de l’église Lompret Lompret Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 08:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-05
Week-end festif pour les 50 ans de Lompret en Fête
Week-end festif pour les 50 ans de Lompret en Fête .
rue de l’église Lompret Lompret 59840 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
Festive weekend for Lompret en Fête’s 50th anniversary
German :
Festwochenende zum 50. Geburtstag von Lompret en Fête
Italiano :
Weekend di festa per il 50° anniversario di Lompret en Fête
Espanol :
Fin de semana festivo por el 50 aniversario de Lompret en Fête
L’événement Lompret en Fête Lompret a été mis à jour le 2025-04-23 par Hauts-de-France Tourisme