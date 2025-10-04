Lompret en Fête Lompret

Lompret en Fête Lompret samedi 4 octobre 2025.

Lompret en Fête

rue de l’église Lompret Lompret Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Week-end festif pour les 50 ans de Lompret en Fête

Week-end festif pour les 50 ans de Lompret en Fête .

rue de l’église Lompret Lompret 59840 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Festive weekend for Lompret en Fête’s 50th anniversary

German :

Festwochenende zum 50. Geburtstag von Lompret en Fête

Italiano :

Weekend di festa per il 50° anniversario di Lompret en Fête

Espanol :

Fin de semana festivo por el 50 aniversario de Lompret en Fête

L’événement Lompret en Fête Lompret a été mis à jour le 2025-04-23 par Hauts-de-France Tourisme