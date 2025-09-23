L’Onde de Coop revient pour sa 5ème édition à l’Académie du Climat ! Académie du climat Paris

L’Onde de Coop revient pour sa 5ème édition à l’Académie du Climat ! Académie du climat Paris mardi 23 septembre 2025.

Les Licoornes (alliance de 12 coopératives de la transition) vous ont préparé une journée complète de conférences, d’ateliers et de surprises pour se rencontrer et nourrir nos réflexions autour de la thématique centrale : L’entreprise est-elle politique ?

Cette cinquième édition du festival sera l’occasion d’interroger les entreprises comme lieu politique, objet de politiques publiques et outils pour les agents politiques. Les Licoornes vous proposent explorer cette thématique avec vous, pour questionner :

Le rôle de nos entreprises dans la politique,

Les choix politiques que nous faisons au sein de nos entreprises,

Les personnes qui participent à la prise de décisions et ses modalités,

La juste place des entreprises dans une vision de société qui met au centre l’humain et les conditions d’habitabilité de notre planète.

Comment lutter contre la concentration des pouvoirs ?

Quelle distance les entreprise devraient-elles tenir avec les partis politiques ?

Quelle éthique et quelles pratiques pour un lobbying d’intérêt général ?

Nous vous proposons d’en discuter le 23 septembre 2025 aux côtés de Lumir Lapray, Rob Hopkins, Benoît Hamon, Magali Payen, et bien d’autres !

Programmation complète sur le site de l’Onde de Coop

L’Onde de Coop, c’est LE festival annuel des coopératives pour la transition ! C’est un moment fort pour se rencontrer, partager et nourrir nos réflexions au service de l’action en vue d’une transformation radicale de l’économie.

Le mardi 23 septembre 2025

de à

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-23T12:00:00+02:00

fin : 2025-09-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-23T00:00:00+02:00_2025-09-23T23:59:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris