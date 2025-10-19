L’onde des marées série sonore en écoute par Anthony Carcone Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Antony CARCONE, plasticien sonore, tend un micro léger et itinérant, à des passionnés et professionnels de l’océan qui évoquent leurs expériences et leur quotidien dans le Parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis.

Antony CARCONE, sound artist, hands out a light, roving microphone to ocean enthusiasts and professionals who talk about their experiences and daily lives in the Gironde Estuary Marine Park and the Mer des Pertuis.

Der Klangkünstler Antony CARCONE reicht ein leichtes, wanderndes Mikrofon an Meeresliebhaber und -profis weiter, die über ihre Erfahrungen und ihren Alltag im Meeresnaturpark der Gironde und im Meer der Pertuis berichten.

Antony CARCONE, artista del suono, distribuisce un microfono leggero e mobile ad appassionati e professionisti del mare che raccontano le loro esperienze e la loro vita quotidiana nel Parco Marino dell’Estuario della Gironda e nel Mare di Pertuis.

Antony CARCONE, artista sonoro, reparte un micrófono ligero e itinerante entre aficionados y profesionales del mar que hablan de sus experiencias y su vida cotidiana en el Parque Marino del Estuario de la Gironda y el Mar de Pertuis.

