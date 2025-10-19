L’onde des marées série sonore en écoute par Anthony Carcone Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-19 2025-10-26
Antony CARCONE, plasticien sonore, tend un micro léger et itinérant, à des passionnés et professionnels de l’océan qui évoquent leurs expériences et leur quotidien dans le Parc naturel marin de l’Estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis.
English :
Antony CARCONE, sound artist, hands out a light, roving microphone to ocean enthusiasts and professionals who talk about their experiences and daily lives in the Gironde Estuary Marine Park and the Mer des Pertuis.
German :
Der Klangkünstler Antony CARCONE reicht ein leichtes, wanderndes Mikrofon an Meeresliebhaber und -profis weiter, die über ihre Erfahrungen und ihren Alltag im Meeresnaturpark der Gironde und im Meer der Pertuis berichten.
Italiano :
Antony CARCONE, artista del suono, distribuisce un microfono leggero e mobile ad appassionati e professionisti del mare che raccontano le loro esperienze e la loro vita quotidiana nel Parco Marino dell’Estuario della Gironda e nel Mare di Pertuis.
Espanol :
Antony CARCONE, artista sonoro, reparte un micrófono ligero e itinerante entre aficionados y profesionales del mar que hablan de sus experiencias y su vida cotidiana en el Parque Marino del Estuario de la Gironda y el Mar de Pertuis.
