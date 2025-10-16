London City Ballet – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

London City Ballet – L’USINE – SCENES ET CINES Istres jeudi 16 octobre 2025.

London City Ballet Début : 2025-10-16 à 20:00. Tarif : – euros.

SCENES ET CINES PRÉSENTE : LONDON CITY BALLETLe London City Ballet se produit pour la première fois sur les plateaux de Scènes et Cinés. Référence britannique dans le monde de la danse dans les années 90 et mise en sommeil pendant deux décennies, l’emblématique compagnie revient sur le devant de la scène avec 12 danseurs d’une virtuosité exceptionnelle. Sous la direction artistique de Christopher Marney, elle nous propose le programme Momentum composé de chorégraphes britanniques et internationaux de grand renom, du classique au contemporain. Valses lumineuses, portés spectaculaires, humour et fantaisie, un ballet d’une beauté surprenante !Accès PMR. Se présenter environ 45 minutes avant la représentation.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13