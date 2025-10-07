London City Ballet – Momentum Le Pin Galant Mérignac

London City Ballet – Momentum Mardi 7 octobre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 €/ RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS ET ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2025-10-07T20:30:00 – 2025-10-07T22:00:00

Fin : 2025-10-07T20:30:00 – 2025-10-07T22:00:00

C’est un évènement dans le milieu de la danse : après sa reformation récente, l’iconique compagnie britannique entreprend une tournée internationale avec un programme qui réalise le grand écart entre répertoires classiques et productions contemporaines. Une brillante renaissance à admirer sur la scène du Pin Galant.

En 2023, après une interruption de 30 ans, le London City Ballet reprenait vie sous la direction artistique de Christophe Marney. Autrefois marrainée par Lady Diana, princesse de Galles, et compagnie résidente du Sadler’s Wells Theater, la troupe s’est imposée comme une référence dans l’univers de la danse. Comptant désormais quinze interprètes talentueux de dix nationalités différentes, entre jeunes talents et danseurs expérimentés, le London City Ballet propose un programme éclectique, composé de pièces courtes : le classique Larina Waltz d’Ashley Page, Concerto Pas de Deux de Kenneth MacMillan, Consolations & Lieberstraum de Liam Scarlett et Pictures at an Exhibition d’Alexei Ratmansky.

Un retour aussi réussi que prometteur !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2744 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

