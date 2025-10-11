Londres 1720, L’héritage de Corelli Festival de Lanvellec Minihy-Tréguier

Église Saint-Yves Minihy-Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-11 20:30:00

L’ensemble La Rêveuse nous convie à un voyage à Londres au début du XVIIIe siècle. Le théâtre de Haymarket ouvre ses portes en 1705 et devient le seul théâtre où l’on peut écouter de l’opéra italien. Ses musiciens sont en grande partie des étrangers venus tenter leur chance comme Haendel, Pepusch, Sammartini… Cette musique influencée par Corelli voit s’affirmer le début des concertis et des sonates virtuoses et reste un âge d’or dans le domaine de la flûte à bec pour laquelle on n’aura jamais autant composé. .

Église Saint-Yves Minihy-Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72

