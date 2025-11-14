Long form Bascule Episcènes Bizanos

Long form Bascule Episcènes Bizanos vendredi 14 novembre 2025.

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Compagnie Les Arrondes

Pour ce deuxième long format improvisé, nous avons le plaisir d’accueillir nos amis girondins rencontrés au Ballet des Hirondelles, au fil de formations dédiées à l’improvisation théâtrale. Cette première création commune conjugue audace, complicité et bonne humeur. Plus d’une heure de jeu où tout s’invente en direct les personnages se construisent sous vos yeux, les scènes s’écrivent au plateau dans l’instant.

tout se passait bien, c’était un spectacle vraiment sympa… Mais ça, c’était sans compter sur le public… Une déclaration, une phrase… et tout a basculé ! Quatre comédien(nes) vous entrainent dans une folle histoire que l’un ou l’autre d’entre vous fera basculer… Vers quels horizons, quels dénouements… à quoi s’attendre ? Un moment généreux, vivant, qui célèbre l’imprévu, l’écoute et la joie d’inventer ensemble. .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

