LONG STORY SHORT – REFECTOIRE DES CONVERS Asnieres Sur Oise

LONG STORY SHORT Début : 2026-03-08 à 15:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DE ROYAUMONT – ÉDITION 2025LONG STORY SHORT (ABOUT BACH) – RÉFECTOIRE DES CONVERSLe 08 mars 2026 – 15:30Durée : 01h15A partir de 10 ans. Parce qu’il est l’un des derniers grands maîtres des formes légères et l’auteur de thèmes populaires, Gabriel Fauré n’est pas toujours traité comme le géant de la modernité qu’il a été. Son art est pourtant d’une richesse rare, plein d’un feu crépitant sous le vernis de l’élégance et de la retenue. C’est cette plénitude des sens qu’illustrent Stéphane Degout et Alain Planès sur leur nouvel album en duo, enregistré à Royaumont. Ils le prolongent en enrichissant leur programme d’emprunts à des maîtres français ou germanophones. La mélodie et le lied sont ainsi à nouveau réunis entre les meilleures mains !

REFECTOIRE DES CONVERS . 95270 Asnieres Sur Oise 95