LONGE CÔTE 2ÈME OPEN DE LA GRANDE MOTTE ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS Plage du Couchant Accès 18 Face au Yacht Club La Grande-Motte Hérault

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

1000 m Tierce, Relais Binôme 2×500 m et 100 m solo feront partie des épreuves, dès 9h, sur le bord de mer de la plage du Couchant.

Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Hérault organise, avec le concours du club Rando Grande Motte, de la Ville de la Grande Motte, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son 2e Open de Longe Côte, étape de la Coupe de France des clubs.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 mai. .

Plage du Couchant Accès 18 Face au Yacht Club

La Grande-Motte 34280 Hérault Occitanie

English :

1000 m Tierce, 2×500 m Binôme Relay and 100 m solo will be part of the events, starting at 9am, on the seafront of the Couchant beach.

German :

1000 m Tierce, 2×500 m Zweierstaffel und 100 m Solo sind Teil der Wettkämpfe, die ab 9 Uhr an der Strandpromenade des Plage du Couchant stattfinden.

Italiano :

i 1000m Tierce, la Staffetta Binomiale 2x500m e i 100m Solo saranno tra gli eventi che inizieranno alle 9 del mattino sul lungomare della spiaggia del Couchant.

Espanol :

los 1000 metros lisos, el relevo binomial 2×500 metros y los 100 metros lisos serán algunas de las pruebas que comenzarán a las 9 de la mañana en el paseo marítimo de la playa de Couchant.

