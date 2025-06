LONGE CÔTE au Centre Aquatique O² falaises ! Centre Aquatique O2 Falaises Le Tréport 7 juillet 2025 16:15

Seine-Maritime

LONGE CÔTE au Centre Aquatique O² falaises ! Centre Aquatique O2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 16:15:00

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07

Venez affronter la fraîcheur des vagues le jeudi 05 juin rdv à l’accueil à 15h30 puis le lundi 7 juillet rdv à l’accueil à 16h15 !

Cette activité permet de re-découvrir la belle plage de Mers d’un autre point de vue et de se dépenser dans la joie et la bonne humeur

Inscription via notre site internet ou directement à l’accueil de notre centre aquatique.

https://moncentreaquatique.com/

Venez affronter la fraîcheur des vagues le jeudi 05 juin rdv à l’accueil à 15h30 puis le lundi 7 juillet rdv à l’accueil à 16h15 !

Cette activité permet de re-découvrir la belle plage de Mers d’un autre point de vue et de se dépenser dans la joie et la bonne humeur

Inscription via notre site internet ou directement à l’accueil de notre centre aquatique.

https://moncentreaquatique.com/ .

Centre Aquatique O2 Falaises 1 Avenue du Maréchal Foch

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 9 71 00 76 76 contact@o2falaises.fr

English : LONGE CÔTE au Centre Aquatique O² falaises !

Come and brave the cool waves on Thursday June 05, meet at reception at 3.30pm, then on Monday July 7, meet at reception at 4.15pm!

This activity allows you to rediscover the beautiful beach of Mers from another point of view, and to expend your energy in a joyful and good-humored way?

Register via our website or directly at our aquatic center reception desk.

https://moncentreaquatique.com/

German :

Kommen Sie und stellen Sie sich den kühlen Wellen am Donnerstag, den 05. Juni, Treffpunkt am Empfang um 15:30 Uhr, dann am Montag, den 7. Juli, Treffpunkt am Empfang um 16:15 Uhr!

Diese Aktivität ermöglicht es Ihnen, den schönen Strand von Mers aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken und sich mit Freude und guter Laune zu bewegen?

Anmeldung über unsere Website oder direkt an der Rezeption unseres Wassersportzentrums.

https://moncentreaquatique.com/

Italiano :

Venite a sfidare le onde fresche giovedì 05 giugno, appuntamento alla reception alle 15.30, e lunedì 7 luglio, appuntamento alla reception alle 16.15!

Questa attività vi permette di scoprire la bellissima spiaggia di Mers da un altro punto di vista e di allenarvi di buon umore?

Iscrivetevi sul nostro sito o direttamente alla reception del centro acquatico.

https://moncentreaquatique.com/

Espanol :

Venga y enfréntese a las frías olas el jueves 5 de junio, en la recepción a las 15.30 h, y el lunes 7 de julio, en la recepción a las 16.15 h

Esta actividad le permitirá descubrir la hermosa playa de Mers desde otro punto de vista y hacer ejercicio de buen humor..

Inscríbase a través de nuestra página web o directamente en la recepción del centro acuático.

https://moncentreaquatique.com/

L’événement LONGE CÔTE au Centre Aquatique O² falaises ! Le Tréport a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers