Longe côte Ault
Longe côte Ault mardi 7 octobre 2025.
Longe côte
Ault Somme
Tarif unique
Début : 2025-10-07 17:30:00
fin : 2025-10-07 18:30:00
2025-10-07
La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 17h. 13 .
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com
