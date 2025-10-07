Longe côte Ault

Longe côte Ault mardi 7 octobre 2025.

Longe côte

Ault Somme

Tarif : 13 – 13 –

13

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 17:30:00

fin : 2025-10-07 18:30:00

Date(s) :

2025-10-07

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

Rendez-vous à 17h. 13 .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Longe côte Ault a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS