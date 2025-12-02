Longe côte

Ault Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 14:30:00

fin : 2025-12-02 15:30:00

Date(s) :

2025-12-02

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.

Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.

Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.

Rendez-vous à 14h.

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64 longecault@gmail.com

English :

Equipment hire and baptism are priced at 13?

Discover this invigorating nautical activity in a friendly atmosphere organized by longe c’Ault.

Training in length, use of propulsion tools and sea outings.

For safety reasons, prior registration is required.

Meet at 2pm.

German :

Die Kosten für die Ausrüstung und die Taufe betragen 13?

Entdecken Sie diese nautische und erfrischende Aktivität in einer freundlichen Atmosphäre, die von Longe c’Ault organisiert wird.

Sie lernen, wie man einen Schritt in die Länge macht, wie man die Antriebsmittel benutzt und fahren aufs Meer hinaus.

Aus Sicherheitsgründen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Treffpunkt um 14 Uhr.

Italiano :

Il noleggio dell’attrezzatura e il battesimo hanno un prezzo di 13?

Scoprite questa tonificante attività sportiva acquatica in un’atmosfera amichevole organizzata da longe c’Ault.

Imparate a percorrere la lunghezza della barca, a utilizzare gli strumenti di propulsione e a uscire in mare.

Per motivi di sicurezza, l’iscrizione preventiva è obbligatoria.

Appuntamento alle 14:00.

Espanol :

El alquiler del equipo y el bautismo tienen un precio de 13?

Descubra esta estimulante actividad náutica en un ambiente agradable organizada por longe c’Ault.

Aprenda a recorrer la eslora de la embarcación, a utilizar las herramientas de propulsión y a salir al mar.

Por razones de seguridad, la inscripción previa es obligatoria.

Cita a las 14 h.

L’événement Longe côte Ault a été mis à jour le 2025-09-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS