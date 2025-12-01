Longe côte Ault

Longe côte Ault mardi 16 décembre 2025.

Longe côte

Ault Somme

Tarif : 13 – 13 –
13

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 14:30:00
fin : 2025-12-16 15:30:00

Date(s) :
2025-12-16

La location de l’équipement et le baptême sont fixés à 13€.
Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c’Ault.
Formation au pas en longueur, à l’utilisation des outils de propulsion et sortie en mer.
Pour des raisons de sécurité, une inscription préalable est obligatoire.
Rendez-vous à 14h. 13  .

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 67 01 64  longecault@gmail.com

